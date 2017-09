Mehr Freiheit für die Hochschulen – das will Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) mit der Reform erreichen. "Unsere Hochschulen müssen insgesamt wettbewerbsfähig werden", sagt er. "Und im Ringen um gute Köpfe brauchen wir Flexibilität."

Deshalb dürfen die Hochschulen künftig ganz allein ihre Professoren berufen. Bisher hat das Ministerium jede Berufung formal geprüft. Das verzögert den ohnehin langwierigen Prozess um einen weiteren Monat. Und der kann entscheidend sein, wenn die Besten den Ruf an die hiesige Uni anderen Angeboten vorziehen sollen.

Wissenschaft und Wirtschaft sollen enger zusammenrücken

Wissenschaftsminister von Sachsen-Anhalt Armin Willingmann (SPD) Bildrechte: dpa Um Wettbewerb geht es auch, wenn Wissenschaft näher an die Wirtschaft rücken soll. Das ist ja auch die Aufgabe von Armin Willingmann, in seinem Haus für beide Themen zuständig. "Wir wollen dafür sorgen, dass die Hochschulen sich leichter an Unternehmensgründungen beteiligen können, dass sich Forschergruppen viel leichter selbstständig machen können."



Das mache man nicht nur durch Fördergeld, das das Ministerium zur Verfügung stelle, sondern auch durch einen rechtlichen Rahmen, der deutlich vereinfacht werden solle.

So sollen Professoren zeitweilig die Wissenschaft ruhen lassen und als Unternehmer arbeiten können. Der Minister hofft, so den eher schwachen Gründergeist in Sachsen-Anhalt zu stärken. Letztlich könnten Unis mit Patenten und praktischen Projekten sogar Geld verdienen.

Leichterer Zugang für ausländische Bewerber

Am Freitag hat Armin Willingmann seinen Entwurf vor den Rektoren vorgestellt. Und er bekommt viel Lob dafür – so auch von Jens Strackeljan, Rektor der Otto-von-Guericke-Uni Magdeburg. Da gehe ganz vieles in die richtige Richtung. Man merke auch, dass der Minister als Ex-Kollege daran mitgewirkt und viele eigene Ideen mitgebracht habe, sagte er.

Außerdem hat Willingmann den Vorteil, dass die Spardebatte der letzten Legislatur vom Tisch ist und er sich darauf konzentrieren kann, wie Hochschulen flexibler werden. Das ist Jens Strackeljan besonders wichtig. Zum Beispiel beim Zugang zum Studium - angesichts der steigenden Zahl ausländischer Bewerber.

"Da sollten wir auch die Möglichkeit haben, dass man für bestimmte Studienprogramme einfach sagt, wir definieren die Randbedingungen. Und unter diesen können sie starten, das ist nicht immer ein deutsches Abitur (...). Da gibt es noch eine ganze Menge Potenziale." Das solle nicht etwa das Niveau unter den Studierenden senken, sondern anderweitig durch Vorbereitungskurse oder Eignungsprüfungen garantieren.

Mehr Freiheit für Fachhochschulen

Ebenfalls mehr Freiheit erhoffen sich die Fachhochschulen, wenn ihre Studenten promovieren wollen. Denn das hänge bisher vom "Goodwill" der Universitäten ab, erklärt Jörg Kirbs, Rektor der Hochschule Merseburg. "Wir haben bei uns an der Hochschule einen sehr guten Absolventen. Und wir haben ein Thema. Dann muss ich immer erst eine Universität suchen und einen Fachmann an der Universität kennen, der das mit betreuen kann," beklagt er.

In der Zukunft soll das einfacher funktionieren, indem Professoren von Fachhochschulen auch Doktorarbeiten betreuen können. Wie genau, will Wissenschaftsminister Willingmann mit den Rektoren beraten – unter ehemaligen Kollegen. Doch mit den neuen Kollegen muss er sich ebenfalls einigen: Den Koalitionspartnern liegt der Entwurf vor, in den nächsten Monaten muss er durch Kabinett und Landtag. Erst dann ist der Weg frei für mehr Freiheit an den Hochschulen.