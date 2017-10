Sachsen-Anhalt Lehrergewerkschaft GEW kritisiert Schulgesetzreform

Große Klassen, Ausfallstunden, weite Schulwege und Lehrermangel: In Sachsen-Anhalt soll ein neues Schulgesetz helfen. Seit Monaten arbeitet das Bildungsministerium an einem Entwurf. Den will die schwarz-rot-grüne Landesregierung im Kabinett am Dienstag absegnen, damit er noch im Oktober in den Landtag eingebracht werden kann. Die GEW kritisiert das Gesetz als weder innovativ noch ausreichend.

von Astrid Wulf, MDR AKTUELL