Wenn es um mehr Geld für zusätzliche Polizisten geht, dann argumentiert die sächsische Staatsregierung gerne mit Fußball-Krawallen. Zu Unrecht, sagt der Landtagsabgeordnete Enrico Stange von der Linken: "Die Zahlen sagen eindeutig, dass wir über die letzten acht, neun Jahre eine gleichbleibend hohe Anzahl von Einsatzstunden zur Begleitung von Fußballspielen in Sachsen hatten. Das heißt: Das kann es also nicht sein!"

Die Polizei ist in Sachsen im vergangenen Jahr mehr als 171.000 Stunden im Einsatz gewesen, um Fußballspiele abzusichern. Das entspricht in etwa den Zahlen der Vorjahre. Doch auch wenn es keine Zunahme gibt: Die Einsätze rund um die Stadien halten die Beamten natürlich massiv auf Trab. Enrico Stange sagt: "Wenn wir die Fußballspiele sozusagen nicht hätten, als massiven Einsatzgrund, dann hätte wir die Überstunden vielleicht in diesem Umfang nicht. Wir schieben ja derzeit wieder einen Berg von 139-tausend Überstunden bei der sächsischen Polizei vor uns her." Nun soll sich die Situation entspannen, indem in den kommenden neuen Jahren eine Einstellungsoffensive erfolgt. Doch Stange meint, das reiche nicht. Die tausend Stellen, die man jetzt mehr schaffen wolle, über die Jahre bis 2026, die würden im Prinzip mehr oder weniger nur ausreichen, um die Altersabgänge abzufedern und das Strukturproblem der sächsischen Polizei zu beheben.

Ausschreitungen der Dresdner Dynamo-Fans in Karlsruhe Bildrechte: You Tube

Doch woher soll die Kohle kommen? An der Idee, die Vereine zur Kasse zu bitten, hat sich die Politik immer wieder die Zähne ausgebissen. Nach der Karlsruher Dynamo-Randale erteilte Rainer Milkoreit, der Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes, bei MDR AKTUELL dem Gedanken eine rüde Absage: "Da machen Sie jetzt einen Fehler! Polizeieinsätze außerhalb der Stadien sind immer noch unentgeltlich zu leisten und nicht zu Lasten der Vereine. Wenn Sie beim Fußball anfangen, müssen Sie in alle gesellschaftlichen Bereiche hineingehen. Egal wo da eine Menschenansammlung ist, müsste man jeden Veranstalter zur Kasse bitten wollen. Und das geht nicht, das macht man nicht!"

Beim Spiel von FC Carl Zeiss Jena gegen Victoria Köln kommt es zu Fanrandalen mit über 400 Beteiligten. Bildrechte: IMAGO

Obwohl der Fußball erheblich mehr Gewalt erzeugt, als andere Veranstaltungen, und seine Veranstalter erheblich mehr Geld umsetzen als andere, will auch Enrico Stange nicht an das Thema heran.



Er sagt: "Ich persönlich lehne das aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Es geht ja nicht um die Sicherheit im Stadion, sondern es geht um die Sicherheit im öffentlichen Raum. Also zwischen Bahnhof und Fußballstadion, zwischen Parkplätzen und Fußballstadion. Und das ist eine öffentliche Aufgabe und da möchte ich eigentlich nicht, dass die Vereine herangezogen werden."



Stattdessen würde der Innenpolitiker die Vereine stärker in ein System präventiver Maßnahmen einbinden. Also etwa sogenannte Fanprojekte stärken. Weniger wird die Arbeit der Polizisten jedenfalls nicht: Vergangene Woche erst hat die Leipziger Polizei zwischen Hauptbahnhof und RB-Stadion einen Einsatz gegen randalierende Fans simuliert. Um sich auf die Mehrbelastung einzustellen, die in der kommenden Saison durch die Champions League-Spiele entstehen wird.