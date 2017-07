Polizeivertrauensstelle "Wir beabsichtigen die Einrichtung einer Polizeivertrauensstelle, an die sich sowohl (...) Beamte als auch Betroffene wenden können." So steht es im Thüringer Koalitionsvertrag. Die Polizeivertrauensstelle heißt in anderen Bundesländern (wie z.B. Sachsen und Sachsen-Anhalt) schlicht "Beschwerdestelle". Hierhin können sich Bürger wenden, die unzufrieden mit der Arbeit eines Polizisten sind, aber auch Polizeibeamte, die Probleme mit Kollegen haben.