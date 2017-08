Die Stellen an Gymnasien und Berufsschulen seien zu 100 Prozent besetzt worden, sagte Kultusministerin Brunhild Kurth am Montag in einer Dienstberatung mit allen sächsischen Schulleitern. An Oberschulen und Grundschulen seien 97 Prozent der offenen Stellen besetzt. Das größte Defizit gebe es erneut an Förderschulen. Zehn Prozent der ausgeschriebenen Stellen konnten nicht besetzt werden.

Seiteneinsteiger starten mit Verzögerung

Schulleiter kritisieren allerdings, dass die Zahlen nicht abbilden, wie viele Lehrer tatsächlich nächste Woche in den Schulen zur Verfügung stehen. Denn viele Seiteneinsteiger, die eingestellt wurden, stecken noch in Qualifizierungskursen – sie kommen erst im Laufe der nächsten Monate in die Schulen.

Cornelia Falken, bildungspolitische Sprecherin der Links-Fraktion, warnt deshalb davor, dass die Stundenpläne nach Schuljahresbeginn immer wieder geändert werden müssen: "Die Ministerin muss sich klar bekennen und muss die Stundenstreichungen in der Stundentafel der Schülerinnen und Schüler benennen, sie auch orientierend an die Schulleiter weitergeben und nicht darauf hoffen, dass es schon irgendwie funktioniert."

Kreativität ist gefragt

Schulleiter berichten, die Kultusministerin habe tatsächlich angekündigt, dass die Zahl der Unterrichtsstunden reduziert werden soll – aber noch nicht in diesem Schuljahr. Aktuell wünsche sie sich Kreativität bei der Absicherung des Unterrichts. Das ist an vielen Schulen längst gängige Praxis. Der Vorsitzende des Berufsschullehrerverbands Dirk Baumbacher sagt: "Im Moment ist es wirklich so: Man kämpft an vorderster Linie. Und das mitunter mit Möglichkeiten, wo man sagt: 'Ich rekrutiere alles, was mir in irgendeiner Weise hilfreich sein kann.'"

Mehr Seiteneinsteiger und Fachpraxislehrer

Der Anteil von Fachpraxislehrern und Seiteneinsteigern an den Berufsschulen nehme weiter zu, so Baumbacher. Für die Qualität des Unterrichts sei das ein Problem. "Ein Hochschulabschluss ist und bleibt ein Hochschulabschluss. Und den dann wegzudrücken und zu sagen: 'Wir machen das auf die preiswerte Alternative – denn für den Freistaat ist das eine preiswerte Alternative – ein Fachpraxislehrer arbeiten zu lassen ...", fährt Baumbacher fort.

In anderen Schulen gibt es Unterricht bei offener Tür mit einem Lehrer, der zwischen zwei Klassen hin und her pendelt; Werken-Unterricht, der nicht mehr wie vorgesehen in kleinen Gruppen, sondern mit der ganzen Klasse gehalten wird; schulinterne Arbeitszeitkonten – alles, um Unterrichtsausfall zu vermeiden. Wenn das Aufnahmegerät aus bleibt, erzählen Schulleiter, wie erfinderisch sie die Not im Lehrerzimmer macht. Aber sie befürchten, dass der Finanzminister mit einem "Geht doch" den Mangel zum Standard erhebt.