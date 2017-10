Sachsen Junge Union für Obergrenzen-Kompromiss

Maximal 200.000 Menschen sollen künftig pro Jahr aus humanitären Gründen in Deutschland aufgenommen werden dürfen – in besonderen Situationen soll der Bundestag entscheiden, ob es mehr sein dürfen. So lautet der Kompromiss der Schwesterparteien CDU und CSU im Streit um die Flüchtlings-Obergrenze. Und obwohl das Ergebnis nicht mehr Obergrenze heißt, fühlt es sich doch danach an. Ein Ergebnis, dass in der sächsischen CDU auf Wohlwollen stoßen müsste – oder?

von Kristin Kielon, MDR AKTUELL