Zum Mittagessen will sich Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich mit Victor Orban treffen. Das teilte die Staatskanzlei in Dresden mit. Das Treffen sei ein privater Termin. Tillich und Orban kennen sich bereits. Vor einem Jahr hatte Tillich in seiner damaligen Eigenschaft als Bundesratspräsident in Budapest an die Opfer der blutigen Niederschlagung des Volksaufstandes in Ungarn 1956 erinnert.