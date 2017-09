Rangeleien mit Betrunkenen oder Menschen, die unter Drogen stehen, haben Kabisch und Rottig schon mehrfach erlebt. Wird es gefährlich, treten sie den Rückzug an. Die Befugnisse des Stadtordnungsdienstes sind begrenzt. Der Platzverweis sei ihre schärfste Waffe, sagt Kabisch. Andere Städte in Sachsen haben dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes als Stadtsheriffs wahrgenommen werden. Die Dresdner Kollegen sind als Polizeibehörde gekennzeichnet, haben Schreckschusswaffen bei sich und dürfen Radler ohne Licht anhalten. Rottig wünscht sich, dass er wie die Kollegen in Aue mit einer stichfesten Sicherheitsweste ausgestattet würde. Dort dürfen die Kollegen auch Schlagstock und Handschellen tragen.

Die Chemnitzer sind mit Autos unterwegs, die denen der Polizei sehr ähneln. Wie die CDU in der Stadt und der Landtagsfraktion fordert inzwischen auch Dirk Panter, Fraktionsvorsitzender der SPD, dass in Leipzig aufgegriffen wird, was in anderen Städten die Sicherheitslage verbessert: "Einen Gemeindevollzugsdienst auch als Polizeibehörde zu kennzeichnen, und vor allem mehr junge Menschen da einzustellen, halte ich für absolut sinnvolle. Teilweise könnten die Streifenzeiten so wie in Dresden ausgedehnt werden. Das ist ein Mittel unter mehreren, um die Situation in Griff zu kriegen."