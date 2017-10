Ein Foto und Blumen zum Gedenken an Oury Jalloh.

Ein Foto und Blumen zum Gedenken an Oury Jalloh. Bildrechte: dpa

Nach Einstellung der Ermittlungen Fall Oury Jalloh beschäftigt wieder den Magdeburger Landtag

Oury Jalloh starb vor über zwölf Jahren in einer Dessauer Polizeizelle. Seine Matratze war in Brand geraten. Nach Aussage von Polizisten soll er sie selbst mit einem Feuerzeug angezündet haben. Doch Jalloh war gefesselt und die Matratze eigentlich feuerfest. Bis heute sind die Umstände nicht geklärt. Und es ist "keine weitere Aufklärung zu erwarten" – so formulierte es die Staatsanwaltschaft Halle vor zwei Wochen und schloss damit die Akte endgültig. Doch der Fall sorgt weiter für Diskussionen.

von Vera Wolfskämpf, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin für Sachsen-Anhalt