Parkplatznot Zu wenig Lkw-Stellplätze in Sachsen

Der Parkplatz Pösgraben auf der A38 bei Leipzig: Schon am Mittag ist die Hälfte aller Lkw-Parkplätze belegt – Platz gibt es für etwa 15 Fahrzeuge. Brummi-Fahrer Alexander Bruch hält für eine Pause. Er ist froh, dass er hier problemlos einen Parkplatz gefunden hat.

Sein Kollege Arthur Stefanovski macht gerade eine große Pause. Pro Tag darf er insgesamt neun Stunden fahren. Er bestätigt, abends werde es richtig voll. Und je nachdem gebe es auch Zeitfenster und verschiedene Zeiten. Da müsse man auch tricksen, also vorausplanen und ein bisschen früher einen Parkplatz suchen oder von der Autobahn runterfahren ins Industriegebiet. Da müsse man flexibel sein.

Und wer nicht mehr fahren dürfe, der parke eben auch in der Auffahrt, sagen die Fahrer. Auch wenn sie wüssten, dass es gefährlich sei. Die Autobahnpolizei kontrolliere die Parkplätze, sagt Polizeisprecher Uwe Voigt. Doch was tut sie, wenn ein Rastplatz voll ist? Wenn die Situation sehr ernst sei, also teilweise Anhänger oder Auflieger auf die Autobahn hinausragen, spreche man mit dem Lkw-Fahrer. Und dann wecke man auch andere Fahrer, um noch zu rangieren.