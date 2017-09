Es ist Wahlkampf in Thüringen, auch für AfD-Chef Björn Höcke. Rund 50 Wahlkampfauftritte quer durch Deutschland hat er in den letzten Wochen absolviert, provokante Entgleisungen hat er sich dabei gespart. Genau das hatte der innerste Zirkel der Thüringer AfD von Höcke erbeten, solange das Parteiausschlussverfahren gegen ihn läuft.

Wie lange das Verfahren noch beim Landesschiedsgericht liegt? AfD-Landespressesprecher Torben Braga sagt: "Da das Schiedsgericht unabhängig arbeitet und uns gegenüber auch nicht rechenschaftspflichtig ist, sprich völlig unabhängig von irgendwelchen Weisungen und so weiter arbeitet, ist uns offiziell nicht bekannt, wie der Stand ist." Die Nachfrage, ob er den Stand denn inoffiziell kenne, bejaht Braga kurz. Details nennen will er aber nicht.

Was bleibt, sind also zunächst die bekannten Tatsachen: Der Antrag auf Parteiausschluss wurde Ende März losgeschickt, unterschrieben von AfD-Chefin Frauke Petry und zwei weiteren Bundesvorständen. "Björn Höcke hat Ende Juli zum Verfahren Stellung genommen. Er hat in der Stellungnahme auch betont, dass dieser Antrag aus verschiedenen Gründen zurückzuweisen ist. Er ist sachlich nicht begründet und auch in der Form nicht ganz korrekt gewesen", beschreibt Braga weiter.