Parteienfinanzierung NPD Steuergeld für Verfassungsfeinde?

Attacke, aber mit Bedacht. Mit dieser Strategie geht Sachsen im Bundesrat in die Debatte um die Parteienfinanzierung. Anders als noch beim NPD-Verbot, das der Ministerpräsident vor gut fünf Jahren vehement forderte, bleibt Sachsen jetzt in der zweiten Reihe. Das CDU-SPD-geführte Saarland wird gemeinsam mit Rheinland-Pfalz, in dem SPD, FDP und Grüne regieren, den Ländern einen neuen Antrag vorlegen, mit dem die Parteienfinanzierung der NPD eingeschränkt werden soll.

Die Vorsicht des Freistaates erklärt Fritz Jäckel so: "Es darf natürlich nicht passieren, dass man bei der Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils in eine neue Situation der Verfassungsüberprüfung gerät. Man sollte das dann schon so machen, dass es nicht angreifbar ist." Denn wird die Parteienfinanzierung gestrichen, "legt man einen wesentlichen Baustein der politischen Arbeit einer Partei in einem hohen Maße lahm."