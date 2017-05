Der Politikwissenschaftler Piotr Kocyba rechnet mit einem Niedergang der Pegida-Bewegung. Im Gespräch mit MDR AKTUELL sagte der wissenschaftliche Mitarbeiter der TU Chemnitz, wenn nichts Außergewöhnliches geschehe, werde das in Dresden gegründete Bündnis in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.



Die Veranstaltungen von Pegida und AfD am Montagabend wertete Kocyba als "Versuch eines Schulterschlusses", der aber zu spät komme: "Pegida ist heute da, wo das Bündnis ohne die Flüchtlingskrise schon längst wäre."

Höhepunkt im Januar 2015

Pegida-Kundgebung im März auf dem Altmarkt in Dresden. Bildrechte: MDR/Christian Essler Das Bündnis ist in der Fläche und anderen Städten kaum noch aktiv; und Kocyba sieht als Grund für die sinkenden Teilnehmer-Zahlen, dass die Bewegung es versäumt habe, sich zu institutionalisieren: Sie habe "weder eine Partei gegründet, noch ist sie in der AfD aufgegangen", analysiert der Politik-Experte.



Die seit Mitte Dezember 2014 als Verein eingetragenen "Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung Abendlandes" hatten im Oktober 2014 erstmals eine Kundgebung in Dresden angemeldet. Damals waren laut Polizei zunächst rund 350 Menschen dabei. Im Januar 2015 waren es dann 25.000 – die höchste jemals erreichte Zahl.

Zuletzt hatte Pegida nach Angaben der Initiative "Durchgezählt" montags in Dresden jeweils zwischen 1.300 und 2.500 Menschen auf die Straße gebracht. Laut Kocyba hat Pegida jetzt ähnlich wie die AfD das Problem, dass vor allem die CDU zunehmend Themen wie Islamkritik und deutsche Identität besetze.

Piotr Kocyba ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Philosophischen Fakultät

an der TU Chemnitz und Ko-Autor der Studie "Protestforschung am Limit: Eine soziologische Annäherung an Pegida".

Bachmann bestätigt "Schulterschluss"-Pläne

Pegida-Mitgründer Lutz Bachmann bestätigte, dass es aus aus seiner Sicht um einen Schulterschluss mit der AfD gehe. In einer Begründung für sein Fehlen an "diesem historischen Tag für PEGIDA und AfD" am Montag in Dresden schrieb er auf der Pegida-Webseite, diese "erste gemeinsame Veranstaltung" sei zu wichtig, um sie wegen persönlicher Befindlichkeiten zu gefährden. Der "Schulterschluss war lange überfällig und ist ja auch mehr als natürlich", da die AfD-Basis "ohnehin zahlreich montags vertreten ist bei Pegida". Dieser Schulterschluss solle "aber langsam und schrittweise erfolgen" und er wolle dem nicht im Weg stehen.