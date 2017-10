Wie stehst Du zu Pegida? Das wurde spätestens Ende 2014 zur Gretchenfrage in Sachsen.

Wunsch nach Veränderung

Reiko Beil, Unternehmer aus Dresden, war einer, der sich von der Bewegung angesprochen fühlte. Der Kampf gegen die Islamisierung sei ihm egal gewesen. Aber wirtschaftspolitische Entscheidungen zur Bankenkrise, zur Griechenlandhilfe und zur Energiewende seien damals von der Politik nicht ausreichend erklärt worden, sagt der Mittvierziger.

"Diese Veranstaltung, dass sich Leute nach 1989 erstmalig wieder auf der Straße zusammengefunden haben, um ihren Unmut über die Politik zum Ausdruck zu bringen, so habe ich das aufgefasst. Das war mein Ansatz dort hinzugehen. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, politisch als Bürger wieder das Gefühl zu bekommen, Veränderungen herbeiführen zu können."

Beil sprach auf einer der Kundgebungen, schloss sich aber bald einer Gruppe an die sich "Dialog 2015" nannte und ein eigenes Thema verfolgte: Mehr direkte Demokratie und Volksabstimmungen.

Zuhören, reden und reden lassen

Frank Richter Bildrechte: privat Um Dialog bemühte sich in dieser Zeit auch Frank Richter, der damalige Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Dresden. "Wir haben in der politischen Bildung vor ungefähr zehn Jahren beklagt, dass wenig Interesse besteht. Pegida hat tatsächlich, diese Politisierung auf die Straße getragen. Aber glauben Sie mir, ich hätte mir auch andere Formen von Politisierung wünschen können."

Zuhören, reden und reden lassen, versucht der ehemalige Pfarrer in seinen Dialog-Veranstaltungen zu vermitteln. Aber er frage sich, so Richter, ob das, was der Osten jetzt durchmache, etwas Ähnliches sei, wie das, was der Westen mit den 1968er-Jahren erlebt hat. "Nach 25 Jahren, also nach einer Generation, ploppt von ganz unten noch einmal etwas nach oben. Es werden ganz radikale Fragen an diese Grundordnung gestellt und an das Personal."

Was trennt und was eint

Gerhard Ehninger Bildrechte: dpa Gerhard Ehninger hat als Gymnasiast die 1968er in Süddeutschland erlebt. Der renommierte Medizinprofessor arbeitet an der Uniklinik in Dresden. Pegida einfach hinnehmen und aushalten, kam für ihn nicht in Frage. Seit Januar 2015 organisierte er immer wieder Veranstaltungen für ein weltoffenes Dresden mit, rief das Bündnis "Was uns eint" mit ins Leben. Dafür hat er vor wenigen Tagen den Erich-Kästner-Preis in Dresden erhalten und nahm ihn mit einer sehr nachdenklichen Rede entgegen. MDR AKTUELL sagte er:

Die Pegida-Bewegung hat es in den letzten Jahren geschafft, bei vielen Menschen einen Teil des Gehirns auszuschalten, der uns hemmt, Böses über andere zu sagen, ungerecht zu sein und Menschen, die wir überhaupt nicht kennen, zu hassen. Gerhard Ehninger Mediziner

Das sei eine tragische Entwicklung, sagt Ehninger. Es führe zu einer unangenehmen Veränderung Dresdens und Sachsens und beeinträchtige auch deren Bild in der Welt.

Schimpfen kann nicht alles sein - ein Plan ist gefragt

Reiko Beil schaut sich die Pegida-Demonstrationen, wenn überhaupt, nur noch im Internet an. "Demonstrieren ist gut und schön. Aber ohne, dass es dort eine Vision gebe, was man wolle? Wir können ja nicht gegen alles schimpfen. Es muss ja letztlich auch ein Plan her."

Sein eigener Plan, Bundestagsabgeordnete zu überzeugen, das Grundgesetz zu ändern, um in Deutschland Volksentscheide zu ermöglichen, ist nicht aufgegangen. Immerhin, so sagt er, müsse er sich nicht vorwerfen lassen, es nicht probiert zu haben.