Der Personalmangel hat verschiedene Gründe. Zum einen wird zu wenig Personal eingestellt, auf Stationen sind Nachtschichten mit nur einer Pflegekraft mittlerweile Standard. Zum anderen fehlt es an Fachkräften.

Tausende Mitarbeiter fehlen

Die Gewerkschaft Verdi sagt, zu den 28.000 Stellen in Sachsen-Anhalt müssten 3.000 weitere hinzukommen, um eine ordentliche Versorgung gewährleisten zu können. In Sachsen und Thüringen sehe es ähnlich aus, sagt Verdi-Sprecher Bernd Becker:

Nach eigener Aussage [der Kliniken] fehlen in Sachsen 5.000 und in Thüringen 3.000 Beschäftigte für eine gute Versorgung. Das wird auch an der Zahl der Überstunden deutlich. Bernd Becker, Verdi

Rund 1,8 Millionen Überstunden haben die Krankenhausmitarbeiter in Sachsen gesammelt, in Thüringen sind es rund eine Million. Vielerorts ist das Pflegepersonal stark überlastet.

Fachkräftemangel vor allem auf dem Land

Dazu kommt der bereits erwähnte Fachkräftemangel. Stephan Helm, Geschäftsführer der sächsischen Krankenhausgesellschaft, sagt, Ärzte und vor allem Spezialisten seien schwer zu finden: "Wir gehen davon aus, dass wir pro Jahr zwischen 200 und 280 Personen im ärztlichen Dienst in sächsischen Krankenhäusern suchen." Als Flächenland hat Sachen vor allem außerhalb der Zentren Probleme, Personal zu finden. Helm wünscht sich deshalb eine Imagekampagne, um Fachkräfte aufs Land zu locken.

Gesetzliche Personal-Untergrenze als Lösung?

In Thüringen versucht die Landesregierung an einer anderen Stelle anzusetzen. Sie hat zum Anfang des Jahres vorgeschrieben, wie viele Ärzte mindestens auf jeder Station beschäftigt sein müssen. Norbert Uhlenkamp, Pressesprecher der Thüringer Krankenhausgesellschaft, erklärt: "Diese Rechtsverordnung besagt, dass jede Fachabteilung in den Krankenhäusern mindestens 5,5 Ärzte vorhalten muss, davon sind 3,5 Fachärzte." Allerdings könne man erst Ende des Jahres absehen, "inwieweit dieser Mehrbedarf tatsächlich entsteht."

Doch trotz des Mangels an Personal: Weder in Thüringen, noch in Sachsen mussten laut der Krankenhausgesellschaft Abteilungen geschlossen werden, wie im Falle des Ameos-Klinikums in Halberstadt geschehen.

Kliniken brauchen staatliche Hilfen

Wie kann beim Personalmangel nun gegengesteuert werden? Die Gewerkschaft Verdi hat konkrete Forderungen, erklärt Bernd Becker: "Beschäftigte, die in die Teilzeit geflüchtet sind, müssen wieder mehr Stunden arbeiten können. Auszubildende müssen in dem Beruf bleiben und bis zur Rente arbeiten können." Deshalb fortder Verdi "eine gesetzliche Personalbemessung und eine deutliche Entlastung in den Krankenhäusern." Diese Forderungen richten sich ganz klar an die Bundesregierung. Diese arbeitet derzeit an einer verbindlichen Vorgabe über Mindestbesetzungsgrenzen an Kliniken.