Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry hält einen Parteiausschluss des thüringischen AfD-Landeschefs weiter für denkbar. Das sagte Petry im Mitteldeutschen Rundfunk. Der Parteivorstand habe Ordnungsmaßnahmen gegen Höcke beschlossen, so die Parteichefin. Und Ordnungsmaßnahmen seien in einer Partei alles von einer Abmahnung bis hin zu einem Partei-Ausschluss: "Das heißt, es gibt hier keine Kurskorrektur des Bundesvorstandes, wir nehmen uns lediglich für eine gründliche Arbeit in so einem ernsten Fall etwas Zeit. Und ich glaube, das kann die Partei gut gebrauchen, weil es innerhalb unserer Partei zu dieser Rede und zu anderen Vorkommnissen ernsten Diskussionsbedarf gibt."