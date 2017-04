Auf dem Stundenplan der Innova Pflegeschule in Hettstedt steht heute Geschichte. Elf Vietnamesen und fünf Deutsche schreiben mit. Geschichte in der Pflegeschule? Lehrer Olaf Pienkny findet das gar nicht ungewöhnlich: "Man sucht immer Berührungspunkte. Man will mit den alten Menschen in Kontakt treten und diese Menschen haben den größten Teil ihres Lebens im 20. Jahrhundert verbracht und man kann sich darüber unterhalten. Die Kommunikation ist in der Altenpflege das A und O."

Hiep Pham, 26, lässt sich zum Altenpfleger ausbilden. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler In der zweiten Bankreihe sitzt auch Hiep Pham. Der 26-Jährige kam vor fünf Monaten nach Deutschland, entfloh der Arbeitslosigkeit in der vietnamesischen Hafenstadt Haiphong und sagt: "Ich habe schon ein Studium zum Ingenieur für Schiffswesen gemacht und nach dem Studium hatte ich keine Chance, eine Arbeit zu finden. Ich möchte im Ausland lernen und Altenpfleger ist eine neue Chance für mich." Die Ausbildung zum Pflegehelfer kostet ihn 120 Euro im Monat, den Rest zahlt das Land Sachsen-Anhalt.

Bislang ungelöstes Personalproblem

Schulleiter Mathias Bardl hofft, dass möglichst viele Vietnamesen den Abschluss schaffen. Denn der Pflegebedarf lasse sich im Mansfelder Land schon jetzt kaum decken: "Die Zahl der Schüler, die von den Realschulen kommen, nimmt immer weiter ab. Auch was an Arbeitslosen über die Agenturen und Jobcenter gemeldet wird, ist in so geringem Maße der Pflege zuführbar, dass wir nicht mehr die gravierenden Probleme der Zukunft lösen können", meint Bardl.

Um die Lücke zu schließen, wurde in Deutschland viel ausprobiert: Pflegekräfte aus Spanien, Polen, Ungarn. Aber aus Vietnam, rund 10.000 Kilometer entfernt, das ist ein Wagnis – für beide Seiten. Um Flug und Ausbildung zu bezahlen, haben die vietnamesischen Familien oft alle Ersparnisse zusammengelegt. Lehrer Pienkny sagt: "Mit der Mentalität muss man erst zurechtkommen, denn die Vietnamesen sagen nicht Nein. Die senken halt den Kopf aus Höflichkeit, die sind ja sehr höflich. Und das kommt in der Pflege gut an." Dafür fällt vielen Vietnamesen die deutsche Sprache schwer.

Erste Erfahrungen sind positiv

Auch die Ausbildung ist für sie ungewohnt. Natürlich gibt es auch in Vietnam Krankenpfleger. Aber Altenheime? Hiep Pham schüttelt den Kopf. "In Vietnam leben die Alten bei Kindern oder Familie, nicht im Altenheim wie in Deutschland." Nach der Ausbildung will Hiep in Deutschland bleiben, vom Verdienst etwas nach Hause schicken.

Schulleiter Bardl plant derweil schon die nächsten Semester: "Ich muss sagen, mit den guten Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir die Absicht, im Sommer 30 weitere Vietnamesen aufzunehmen, beziehungsweise im Spätherbst nochmal 30." Ob sich alle am Ende im Mansfelder Land niederlassen, weiß Bardl nicht. Er hofft darauf. Denn in den Kleinstädten Sachsen-Anhalts fehle es ganz besonders an Pflegepersonal. Vielleicht sind die Vietnamesen ja nicht nur höflich, sondern auch treu – und bleiben.