Es ist 7:30 Uhr: In der Polizeihochschule Aschersleben beginnt ein Eignungstest. Die elf Bewerber machen zuerst ein Lückendiktat, das auf dem PC ausgefüllt wird. Noch vor einigen Jahren brauchten Realschüler mindestens die Note Zwei in Deutsch, um eingeladen zu werden. Jetzt reicht es bereits, überhaupt einen Schulabschluss zu haben. Damit kommen zwar mehr junge Leute zum Test, aber dabei wird kräftig ausgesiebt. Das Niveau des Tests sei nie gesenkt worden, sagt Kirsten Försterling, die Leiterin des Auswahldienstes der Fachhochschule: "Das Diktat ist das erste Kriterium, wo mir die meisten Bewerber faktisch wegbrechen in der Laufbahngruppe eins – also für die Ausbildung beim Realschüler."

Fragen gehen ins Detail

Auch heute muss einer nach dem Diktat gehen. Anders Abiturient Bastian Salomon aus Oschersleben. Er hat mit dem ersten Test keine Probleme. Salomon hat vor allem für den Intelligenztest mächtig gebüffelt. Gut zwei Stunden braucht er dafür. "Also die ersten Testfragen gingen noch, als es dann aber um Börse ging, um physikalische Formeln, da hat es dann langsam schon gehapert", berichtet der junge Mann. "Dieses 3D-Denken ging auch, die Zahlenfolgen waren auch machbar. Es waren jetzt keine Aufgaben, wo man sagen könnte 'hab ich noch nie was davon gehört'. Die Fragen gingen schon ins Detail, aber waren mit genügend Vorbereitung machbar."

Im letzten Jahr testete die Polizeischule knapp 2.000 Bewerber. Am Ende blieben knapp 800 übrig. Zugelassen wurden die 300 Besten. Darunter sollen auch keine Hau-Drauf-Typen sein, sagt Dozent Dr. Mike Planert: "Wir suchen aber auch nicht denjenigen, der duckmäuserisch in der Ecke steht, sondern denjenigen, der moderierend, vermittelnd einwirken kann. Natürlich sollte man auch mit Selbstbewusstsein in den entsprechenden Situationen auch mal zulangen. Aber in anderen Situationen sollte man sich auch wieder zurückhalten können."

Sportabzeichen statt Sporttest

In diesem Jahr braucht man 700 Polizeischüler - mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr. Um mehr junge Leute testen zu können, wurde das Verfahren insgesamt vereinfacht, sagt Kirsten Försterling: "Ein Bewerber muss also keinen Sporttest mehr bei uns absolvieren, muss uns aber eine Urkunde des Deutschen Sportbundes vorweisen, wo er das Deutsche Sportabzeichen in Silber absolviert hat." Die Tests wurden außerdem um einem Tag verkürzt. Auch die vorläufigen Einstellungszusagen werden schneller verschickt, damit die Polizei anderer Bundesländer die Kandidaten möglichst nicht vorher wegschnappt.