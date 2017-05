Fast ein Drittel der Polizeieinsätze entfiel mit 64.846 Stunden auf die Absicherung der Spiele von Zweitligist Dynamo Dresden. In Leipzig leistete die Polizei 46.260 Einsatzstunden bei insgesamt fünf Teams (RB Leipzig, RB Leipzig II, Lok Leipzig, BSG Chemie Leipzig, FC Inter Leipzig).



Dahinter folgen die Spiele von Zweitligist Erzgebirge Aue mit 24.086 Stunden und den Drittligisten FSV Zwickau und Chemnitzer FC mit rund 15.000 bzw. 10.900 Stunden. Vor allem bei Dynamo Dresden sorgen gewaltbereite Fans immer wieder für Ärger. So wurden beim letzten Auswärtsspiel der Saison in Karlsruhe durch Dynamo-Anhänger 15 Polizeibeamte und 21 Ordner verletzt. Der DFB ermittelt.