Polizei Sachsen-Anhalt Hausgemachte Personalprobleme

Mit 60 Jahren regulär in die Altersrente – was für manch einen traumhaft klingen mag, ist für Beamte in Sachsen-Anhalt derzeit die Regel. Aber einige würden gerne weiter arbeiten, zum Beispiel viele Polizisten. Angesichts des latenten Personalmangels eigentlich eine gute Sache. Nur: Nicht alle dürfen auch länger arbeiten.

von Vera Wolfskämpf, MDR AKTUELL