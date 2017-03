Beispiel Universität Halle Privatdozenten unterrichten ohne Bezahlung

Wenn er seinen Titel nicht verlieren will, muss er dennoch unterrichten. Ohne Bezahlung. Zwei Semesterwochenstunden sind dafür in Halle vorgeschrieben, sagt der Kanzler der Universität Markus Leber: "Es gibt eine akademische Abmachung. Sie lautet: Ich habe die Möglichkeit zu lehren. Damit behalte ich einen Kontakt zur Universität und ich darf den Titel Privatdozent weiter führen. Es gibt keine Verpflichtung, diese Lehre zu erbringen. Dann wird aber der Titel Privatdozent irgendwann eingezogen."

Entspannung ist auch nicht in Sicht. Es gibt nämlich mehr wissenschaftlichen Nachwuchs, als Lehrstühle. Das sagt Michael Bron, Prorektor an der Uni Halle: "Es wird leider immer Personen geben, die letztendlich unter diesen Verhältnissen tätig werden. Oder sie müssen irgendwann den Absprung wagen. Ich denke, dass das gerade in den Geisteswissenschaften ein größeres Problem sein könnte. In den Technikwissenschaften oder anderen Bereichen ist für die Menschen, die schon eine lange Hochschulkarriere hatten, der Weg in die freie Wirtschaft noch möglich."