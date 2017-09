Ruhig fließt der Verkehr auf der A4 zwischen Gotha und Eisenach. Vielleicht freuen sich einige Fahrer, dass die Strecke so gut ausgebaut ist. Die wenigsten dürften wissen, dass die 45 Kilometer einen privaten Betreiber haben: Via Solutions Thüringen hat den Abschnitt gebaut.

Nun verdiene die Firma damit Geld, sagt Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Er erklärt: "Die Mauteinnahmen aus der Lkw-Maut bekommt der Betreiber als Entschädigung dafür, dass er ausbaut und den Abschnitt betreibt." Problem sei, dass der Betreiber keinen Einfluss auf die Höhe der Mauteinnahmen habe. "Fahren dort weniger Lkw, als er angenommen hat, bekommt er auch weniger Geld", macht Schäfer eine einfache Rechnung auf.

Pleite droht

Es ist das gleiche Modell wie bei der A1 zwischen Bremen und Hamburg, wo dem Betreiber mangels Lkw-Aufkommen die Pleite droht. In Thüringen entwickeln sich die Mauteinnahmen aber offenbar besser.

Via Solutions schreibt MDR AKTUELL: "Alle von den Gesellschaftern in Deutschland betriebenen Projekte, dazu gehört auch die A4 in Thüringen, entwickeln sich planmäßig (demzufolge droht keine Insolvenz)."

Privater A9-Abschnitt: Fester Betrag für 20 Jahre

Ähnlich fällt die Antwort für den privaten Thüringer Abschnitt der A9 aus. Hier wird ohnehin anders abgerechnet. Statt der Lkw-Maut erhält der private Betreiber 20 Jahre lang feste Beträge – für jeden Tag, den die Strecke zur Verfügung steht. Sein Risiko ist damit geringer.

Allerdings blieben Risiken für den Staat, sagt Holger Mühlenkamp, Professor für Verwaltungswissenschaften. Zumal die meisten Verträge 30 Jahre liefen. Mühlenkamp konkretisiert: "Niemand kann zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehen, was in 30 Jahren alles passieren kann. Es gibt rechtliche Risiken, es gibt technische Entwicklungen, es gibt vielleicht neue Sicherheitsanforderungen und so weiter." Man müsse davon ausgehen, dass in 30 Jahren nachverhandelt werden muss.

Im Rahmen dieser Nachverhandlungen sind die Privaten in einer recht günstigen Position. Holger Mühlenkamp, Professor für Verwaltungswissenschaften

Mühlenkamp zweifelt am Sinn privater Autobahnprojekte. Von ihren Befürwortern werden sie als öffentlich-private Partnerschaften gepriesen, mit denen man Steuergeld sparen könne. Mühlenkamp entgegnet, dafür gäbe es bislang noch keinen Nachweis.

Pleite kann teuer werden

Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft findet privat finanzierte Autobahnen trotzdem sinnvoll. Er begründet das so:

Die öffentlich-privaten Partnerschaften sind schon allein deshalb eine gute Sache, weil der Ausbau deutlich schneller geht als geplant. Das heißt, die Autofahrer haben etwas davon, dass sie zwar über einen Zeitraum viele Baustelle haben, aber nach ein paar Jahren ist das auch vorbei. Thilo Schäfer, Institut der Deutschen Wirtschaft

Schäfer argumentiert, private Autobahnabschnitte würden nach 30 Jahren ohnehin zurück an den Staat fallen. So stehe es in fast allen Verträgen. Gehe ein Betreiber pleite, erhalte der Staat die Straße eben früher zurück.

Kein Risiko also? Das hängt von den Gerichten ab. Der Betreiber der A1 hat Deutschland auf fast 780 Millionen Euro verklagt - wegen entgangener Maut-Einnahmen. Gewinnt er, wird es teuer. Bleibt er auf seinen Schulden sitzen, war die A1 für den Steuerzahler tatsächlich ein Schnäppchen.