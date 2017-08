Vor ihr, im Verhandlungssaal, hat Kristin Pietrzyk, Anwältin der Nebenklage, Platz genommen. Sie registriert genau, was hinter ihrem Rücken passiert: "Dieses Gekicher und Gegacker, was dann manchmal im Zuschauerraum herrscht, deutet schon darauf hin, dass man eigentlich das lächerlich findet, was hier passiert. Auch von den Angeklagte höre man manchmal, es sei ja nichts passiert, niemand sei getötet oder ernsthaft verletzt worden. "Man nimmt das offensichtlich nicht so richtig ernst."