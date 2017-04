Am Landgericht Magdeburg wird am Donnerstag das Urteil im sogenannten "Müllskandal" erwartet.

Müllskandal Jerichower Land Urteil gegen Ex-Landrat Finzelberg erwartet

Die Sachsen-Anhalter produzieren jährlich rund eine Million Tonnen Müll. Das kommt nur knapp an die Menge Hausmüll heran, die vor rund zehn Jahren illegal in den Tongruben Möckern und Vehlitz östlich von Magdeburg entsorgt wurde. Der "Müllskandal" beschäftigt bis heute die Gerichte. Denn als wäre die illegale Entsorgung nicht schlimm genug, soll das auch noch gegen Bestechung gelaufen sein. Ein ehemaliger Landrat soll hohe Summen kassiert haben. Am Donnerstag wird nun ein Urteil erwartet.

von Vera Wolfskämpf, MDR AKTUELL