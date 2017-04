Siegbert Dröse zuckt mit den Achseln. Der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Leipzig hält Petrys Kölner Scheitern für ein Stück politische Normalität: "Die Mitglieder haben sich anders entschieden. Ja, das ist halt parteiinterne Demokratie. Das ist möglich, das lässt die Geschäftsordnung zu. Es wird ihr unter Umständen nicht gefallen haben, aber: So ist das Leben!" Warum aber ist die mächtige Parteivorsitzende mit ihrem Vorstoß abgeblitzt, in der Partei eine Richtungsdebatte anzustoßen? Dröse meint, Petrys Zukunftsantrag sei zu früh und vor allem zu unvermittelt gekommen: "Wir haben auch Ausschüsse, müssen Sie sehen. Und vielleicht sollte so ein wichtiges Thema erst mal durch die Ausschüsse gehen und dann auf den entsprechenden Parteigremien diskutiert werden."

Und die haben vor allem die Einheit der Partei im Sinn, in dem Jahr, in dem sie erstmals in den Bundestag einziehen will. Petrys Versuch, die AfD als koalitionsfähige, bürgerliche Volkspartei zu definieren, hätte auch eine scharfe Abgrenzung nach rechts erfordert. Und damit neuen Flügelstreit, neue Personaldebatten. Und da hatte Petry ja schon in der Causa Höcke so manchen Parteifreund verprellt.

Wurlitzer stellt sich hinter Petry

Es sei aber kein Fehler gewesen, dem Thüringer Rechtsausleger ein Ausschlussverfahren an den Hals zu hängen, findet Uwe Wurlitzer, der sächsische AfD-Generalsekretär: "Na, ja, am Ende muss ich ganz ehrlich gestehen: Ich bin froh, dass wir eine Vorsitzende haben, die einen Arsch in der Hose hat. Und wenn Anträge im Bundesvorstand eingebracht werden, diese auch entsprechend nach außen vertreten werden. Ich persönlich finde es auch immer noch richtig, dass es dieses Ausschlussverfahren gibt. In der Tiefe möchte ich dazu nichts sagen, weil es eine Vereinbarung der Landesvorsitzenden gibt, dass wir das Verfahren vor dem Schiedsgericht abwarten, so wie es auch Herr Gauland in Köln gesagt hat."

Petry ist weiterhin Parteivorsitzende. Sie hat den Fraktionsvorsitz im Dresdener Landtag und einen sicheren Listenplatz für die Bundestagswahl. Jetzt kommt die Baby-Pause. Und dann: Wird eine geschwächte Frauke Petry in die politische Arena zurückkehren? Nach Köln war ja bereits von Hinrichtung und Entmachtung die Rede: "Das ist totaler Schwachsinn. Frau Petry hat im Vorfeld gesagt, dass sie nicht antritt. Und man hat vielleicht nach der Rede von Herrn Gauland gehört, als er gesagt hat 'Wir brauchen Sie!', da hat der ganze Saal gestanden. Ich kann nicht erkennen, dass hier irgendjemand entmachtet worden ist."

Konkurrenz aus Baden-Württemberg

Was aber ist mit Sachsens bislang so großem Gewicht in der Gesamtpartei? Baden-Württemberg stellt mit Jörg Meuthen Petrys Co-Vorsitzenden und nun mit Alice Weidel eine Spitzenkandidatin. Sie hat bereits angekündigt, gemeinsam mit Björn Höcke Wahlkampf machen zu wollen. Meuthen ist erklärter Gegner von Höckes Rauswurf. Geht diese Verschiebung zu Lasten Petrys und damit Sachsens? "Ich sehe das überhaupt nicht, dass es eine Schwächung des sächsischen Verbandes gibt. Im Gegenteil. Ich bin vielleicht sogar insofern ein kleines bisschen froh, dass ich jetzt die eine oder andere Veranstaltung mehr mit Frauke Petry im Wahlkampf haben werde, als es sonst der Fall gewesen wäre."

Uwe Wurlitzer und Siegbert Dröse stehen hörbar loyal zu ihrer Chefin. Wie es jenseits des Freistaates um ihren Rückhalt bestellt ist, zeigt sich womöglich erst nach der Bundestagswahl.