Burkhard Lischka, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt, sagte dem MDR, bis zur Bundestagswahl müsse die SPD deutlich machen, dass es nur mit einer starken SPD kostenlose Kita-Plätze gebe, eine gerechte Rente, eine Entlastung unterer Einkommen und Investitionen in die Schulen. Lischka sagt: "Ansonsten gibt es Schwarz-Gelb. Da wird all das nicht passieren."

Der Linkevorsitzende in Sachsen-Anhalt, Andreas Höppner, bewertet die 17 Prozent für die Linkspartei in der Sonntagsfrage als Stabilisierung nach der Klatsche bei der Landtagswahl. Wenn die Linke ihr Profil und Programm jetzt an die Menschen bringe, dann werde man sich bis zur Bundestagswahl verbessern: "Unser Ziel ist definitiv 20 Prozent oder mehr."

Fordert ein Bekenntnis von der SPD: Linke-Chef in Sachsen-Anhalt, Andreas Höppner Bildrechte: MDR Höppner setzt weiter auf einen Politikwechsel in Berlin und eine mögliche Mehrheit mit SPD und Grünen. Allerdings gefährde die derzeitige Schwäche der SPD dieses Ziel. Er fordert von der SPD klare Angebote beim Thema soziale Gerechtigkeit. Kanzlerkandidat Schulz müsse jetzt Kante zeigen und sagen, 'ich möchte eine Umverteilung von Oben nach Unten'. Und die SPD müsse sagen, wie sie das tun wolle. Diese Schwäche der SPD sei die Stärke der Union und von Kanzlerin Merkel.



Trotz des Trends zu Schwarz-Gelb im Bund sieht Höppner die Bundestagswahl noch nicht entschieden. In drei Monaten könne noch viel passieren. Im Übrigen könne eine starke Linke auch in der Opposition einiges bewegen.

Die AfD hat in Mitteldeutschland kräftig an Zustimmung eingebüßt. Der Landeschef in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, sieht aber keinen Grund zur Besorgnis. Er sagte dem MDR, die AfD lasse sich nie von Umfrageergebnissen erschrecken.

Zugleich räumt er ein, dass innerparteiliche Differenzen Anhänger verunsichert haben könnten. Poggenburg verweist jedoch darauf, dass ein Drittel der Umfrageteilnehmer noch unschlüssig sei. Da gebe es sicher noch Potenzial. Das Ziel bleibe 20 Prozent plus X.

Die Beliebtheit von Kanzlerin Merkel führt Poggenburg einerseits darauf zurück, dass die "Schulz-Blase" so schnell geplatzt sei. Die Leute hätten also keine Wahl mehr und Angela Merkel bleibe als "gewählte Resignation" übrig. Außerdem habe die CDU massiv AfD-Themen aufgegriffen. "Wir müssen es jetzt nur schaffen, den Leuten klarzumachen: Bitte wählt das Original."

Susan Sziborra-Seidlitz, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt, sieht die vier Prozent für ihre Partei im Land als Momentaufnahme. Da gebe es noch Luft nach Oben und das Signal dafür sei mit dem am Wochenende beschlossenen Bundestagswahlprogramm gesetzt. Sziborra-Seidlitz mahnt im MDR-Gespräch: "Wir können nicht zulassen, dass der Klimaschutz unter die Räder kommt." Die Grünen seien die Einzigen, die dagegen einen Plan hätten und das müssten sie jetzt im Wahlkampf rüberbringen.

Susan Sziborra-Seidlitz, Grünen-Sprecherin in Sachsen-Anhalt Bildrechte: mdr Das schwache Umfrageergebnis im Land für die Bundestagswahl trotz Regierungsbeteiligung der Grünen in Magdeburg sieht die Landeschefin nicht als Widerspruch. Landes- und Bundespolitik seien verschiedene Schuhe. Man müsse erreichen, dass die Leute über ihren Tellerrand hinausblickten, nicht nur wegen der drohenden Klimakatastrophe. Es gehe auch um Fairness in der Welt.



Die Schwäche der SPD und ihres Kanzlerkandidaten Schulz zeigt aus Sicht von Sziborra-Seidlitz, dass ein Hype ohne Inhalte nichts nutze. Die Chance für Rot-Rot-Grün auf Bundesebene sieht sie nüchtern. Den Grünen gehe es vor allem um einen Politikwechsel und um die Verhinderung einer Großen Koalition, weil die wie Mehltau sei. Eine Koalitionsaussage will sie nicht treffen: "Es geht darum, wofür man regiert, nicht mit wem." Die Grünen entschieden nach der Wahl, mit wem sie ihre Ziele eines ökologischen Wandels erreichen können.

Sachsen-Anhalts FDP-Landeschef Frank Sitta führt das gute Ergebnis seiner Partei in der jüngsten MDR-Umfrage vor allem auf den Aufwärtstrend im Bund und den Rückenwind der guten Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zurück. Die FDP habe jetzt in Sachsen-Anhalt von 2,6 auf 6 Prozent zugelegt. Das Signal sei: "Die Freien Demokraten können auch im Osten wieder Wahlen gewinnen."