In ersten Reaktionen auf Stanislaw Tillichs Rücktritt als sächsischer Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender haben CDU-Vertreter Tillichs Verdienste gewürdigt. Tillich habe sich "in den verschiedensten Funktionen um den Freistaat verdient gemacht und war immer ein starker Vertreter der Interessen seiner Heimat in der Bundespartei", erklärte CDU-Generalsekretär Peter Tauber.