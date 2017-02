Thüringen AfD-Basis reagiert mit Unmut auf Höcke-Verfahren

Hauptinhalt

Der parteiinterne Machtkampf zwischen der AfD-Bundesvorsitzenden Frauke Petry und dem Thüringer Landeschef Björn Höcke scheint sich zuzuspitzen: Nach einer Rede in Dresden, in der Björn Höcke etwa eine "erinnerungspolitische 180-Grad-Wende" gefordert hatte, läuft jetzt ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn an. In Thüringen reagiert die AfD nach außen gelassen. An der Parteibasis macht sich jedoch Unverständnis breit.

von Stefanie Gerressen, MDR AKTUELL-Landeskorrespondentin für Thüringen