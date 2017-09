Cathleen Martin, die Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Sachsen, ist überzeugt: In kritischen Bereichen von Sachsen könne man Straftaten nur noch schwer ahnden. So sei in manchen Leipziger Vierteln schon für einfache Kontrollen mehr Personal nötig als anderswo. "Wenn ich in der Innenstadt jemanden kontrolliere, reicht eine Funkwagen-Besatzung. Gerade im Bereich Eisenbahnstraße oder Connewitz brauche ich mehr als eine Besatzung." Von rechtsfreien Räumen würde sie zwar nicht sprechen, aber von "rechtsarmen Räumen".

Christian Hartmann, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag, findet das übertrieben. Er kenne die Probleme – auch vom Dresdner Alaunplatz –, warnt aber vor Dramatisierung: "Die Sicherheits-Herausforderungen, die wir beispielsweise in Berlin oder einigen Bereichen des Ruhrgebietes erleben, unterscheiden sich wesentlich zur Kriminalitäts- und Gefährdungssituation in Sachsen."

Was offiziell als "gefährlicher Ort" gilt und wohin die Polizei somit verstärkt Personal schickt, entscheidet jede Direktion selbst, teilte das Innenministerium in Dresden auf Anfrage von MDR AKTUELL mit.

In einer Landeshauptstadt in der Mitte einen gefährlichen Ort zu haben, ist meiner Meinung nach nicht normal.

In Sachsen-Anhalt sieht es ähnlich aus. Wolfgang Ladebeck, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen-Anhalt, erinnert sich an "die Aktion am Hasselbachplatz in Magdeburg, wo es zu einer Massenschlägerei von fast 130 Beteiligten kam. Da war die Polizei sehr gefordert und teilweise überfordert." Sein Vorschlag an die Politik: Die Polizei je nach Belastungen verteilen, nicht nach Größe und Einwohnerzahlen.