Leipzig ist bekannt für eine große linke Szene. Die Stadt bilde mit Hamburg und Berlin eine Art Dreieck des Linksextremismus in Deutschland, sagte Sachsens Innenminister Markus Ulbig der "Sächsischen Zeitung". Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz erklärte, es gebe Gebiete in Leipzig-Connewitz, "in denen sogenannte Alternative versuchen, der Polizei den Zutritt zu verbieten". Es seien rechtsfreie Räume entstanden. Was ist nun dran?

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL-Landeskorrespondentin für Sachsen