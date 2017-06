Teilnehmer des Festivals "Rock für Deutschland" 2016, damals noch in Gera.

Teilnehmer des Festivals "Rock für Deutschland" 2016, damals noch in Gera. Bildrechte: dpa

Thüringen Landkreis Hildburghausen will Neonazi-Konzerte verhindern

In keinem Bundesland werden so viele Rechtsrock-Konzerte veranstaltet, wie in Thüringen. Derzeit rückt das Städtchen Themar ins Blickfeld. Innerhalb von wenigen Wochen sollen im Juli hier drei Festivals mit Bands aus der rechtsextremen Szene stattfinden. Das könnte laut Verfassungsschutz bis zu 5.000 Neonazis aus ganz Europa anziehen.