Die Themeraner haben rund 200 Protestschilder handgemalt und auf harte Pappe geklebt. Junge und alte Menschen haben sich zusammengetan. Sie eint eine klare Botschaft, sagt Rentnerin Barbara Morgenroth: "Wir wollen diese Nazis hier nicht haben. Auf gar keinen Fall." Morgenroth nennt die 300 engagierten Bürger des 3.000-Einwohner-Städtchens Themar stolz "Den Widerstand".

Beim Bürgermeister klingelt ständig das Telefon

Aber auch wer sich bisher nicht aktiv an den Protestvorbereitungen beteiligt habe, sei in Themar gegen die Neonazis, meint Morgenroth: "Wir haben Plakate aufgehängt und haben auch bei den Leuten gefragt, ob wir denn bei ihnen am Gartenzaun was anbringen dürfen. Wir haben eigentlich keine Ablehnung bekommen. Das fand ich schon gut."

Auch Bürgermeister Hubert Böse ist hörbar stolz auf sein Städtchen. Er wünscht sich, dass Freitagabend möglichst viele Menschen zum Friedensgebet in die Stadtkirche kommen. Dazu hatte er mit 14 anderen Bürgermeistern der Umgebung aufgerufen. Für Böse ist sein ehrenamtlicher Bürgermeisterjob jetzt eine Vollzeitstelle. Ständig klingelt sein Telefon. Mit ihm wollen Bürgerbündnis, Landkreis und Presse reden.

Durchfahrtsstraßen werden gesperrt

Auch mit der Polizei hat er sich eng abgesprochen: "Für mich steht eigentlich an der Spitze, dass die Sicherheit gegeben ist. Außerdem will ich, dass bestimmte Dinge, die sich letztes Wochenende in Hamburg gezeigt haben, hier in Themar um Gottes Willen nicht stattfinden werden", sagt Böse.

Themar wird ab Samstagfrüh nicht mehr erreichbar sein. Die Durchfahrtsstraßen sind gesperrt. Die B89 von Hildburghausen nach Meiningen ist damit dicht. Der Polizeiplan lautet: Die Neonazis bleiben draußen am Ortsrand, bei ihrem Veranstaltungsgelände. Die Bürger bleiben drin und feiern ein Marktfest.

Landtagsabgeordnete besuchen Themar

Dazu erlebt die Kleinstadt ein vielfältiges Programm, das unter anderem Reinhard Hotop vom Schleusinger Bündnis gegen Rechtsextremismus mitorganisiert hat: "Am Samstag ist ab 8.30 Uhr eine Kundgebung am Bahnhof geplant. Ab zehn Uhr wird es einen Demonstrationszug geben, von Grimmelshausen nach Themar. Ab zwölf Uhr gibt es an unterschiedlichen Stellen in der Stadt bunte und vielfältige Aktionen zum Mitmachen. Da sind alle eingeladen."

Auch die Landespolitik kommt nach Themar. Eine Handvoll Abgeordneter von Rot-Rot-Grün reisen nach Südthüringen. Auch Madeleine Henfling von den Grünen will vor Ort ansprechbar sein: "Wir verstehen uns da auch so ein bisschen als Mittler zwischen Sicherheitsbehörden und der Zivilgesellschaft. Das ist auch eine Aufgabe, die wir wahrnehmen müssen, aufgrund der Massivität des Naziaufkommens an diesem Tag."

Hunderte Polizisten sollen für Sicherheit sorgen

Henfling begrüßt den Polizeiplan für Samstag. Thüringen schickt alle seine 450 Bereitschaftspolizisten, plus etwas Verstärkung aus anderen Ländern. Der Grünen-Abgeordneten ist dennoch etwas mulmig.