It’s the economy, stupid! Kümmere Dich um die Wirtschaft – dieses Credo von Ex-US-Präsident Bill Clinton hat sich Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) wohl sehr zu Herzen genommen. Er stellte die wirtschaftlichen Erfolge Sachsens in den Mittelpunkt, als er gestern gemeinsam mit seinem Vize Martin Dulig von der SPD Bilanz zog.

Das Credo stimmt, doch die Umsetzung schleift, sagt Uta Georgi, Sprecherin des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft in Sachsen. Die Leuchtturmpolitik, die vor allem große Ansiedlungen in den Ballungszentren rund um Dresden, Leipzig und Chemnitz fördere, schade inzwischen dem Land: "Die Unternehmen im ländlichen Raum bekommen kaum noch etwas von den Fachkräften ab, die sie dringend brauchen. Dort, in den Regionen, ist der Mittelstand das wirtschaftliche Rückgrat für Arbeitsplätze und für Wohlstand."