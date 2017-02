Neutralität im öffentlichen Dienst Wenn Richter zu politisch sind

Der Freistaat Sachsen will jeden Zweifel an der Unbefangenheit von Jens Maier ausräumen. Der Dresdner Richter hatte in einer Rede unter anderem mit Blick auf die Nazi-Zeit einen angeblichen "Schuldkult" für beendet erklärt. Deshalb darf Maier als Richter am Landgericht Dresden keine Fälle mehr verhandeln, die Medien- und Presserecht oder den Schutz der persönlichen Ehre betreffen.