Thüringens Justizminister Dieter Lauinger ist mit der Gesamtanzahl an Richtern zufrieden, sieht aber auch Ungleichgewichte zwischen den Gerichtsbarkeiten. Bildrechte: dpa

Die Verteilung stimmt auch deshalb nicht, weil Richter unkündbar und unversetzbar sind. Ein Verfassungsrecht, das sicherstellen soll, dass ein politisch unliebsames Urteil nicht zu einer Versetzung führen kann. Die Kehrseite, so Lauinger: "Wir haben das Problem – um es konkret zu machen – dass in der Sozialgerichtsbarkeit aufgrund der Hartz 4-Klagen sehr sehr viele Stellen geschaffen worden sind. Und jetzt sind die Klagen drastisch zurückgegangen und wir haben im Moment eine Überbesetzung in der Sozialgerichtsbarkeit."



Nicht nur bei diesem Fachgericht sinken die Fallzahlen. Zivile Streitigkeiten sind in Thüringen in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent zurückgegangen, am Amtsgericht genauso wie am Landgericht. Ganz anders sieht das bei schweren Straftaten aus. Hier ist die Fallzahl konstant geblieben. Dort wo Schwerverbrecher vor Thüringens Gerichten stünden, herrsche personell Land unter – in Erfurt wie in Gera, so sagt es Holger Pröbstel, Vorsitzender des Thüringer Richterbunds.



Das sei in allen Strafkammern so, dass einfache, leicht händelbare Verfahren inzwischen die absolute Ausnahme seien. Also dass ein Angeklagter in vollem Umfang ein glaubhaftes Geständnis ablege und man keine umfangreiche Beweisaufnahme habe, sei inzwischen die Ausnahme.