Cyberkriminalität Gerichte und Ermittler überfordert

Heiratsschwindler, die eine Kontaktanzeige in der Zeitung schalten, sind längst out - auch in Sachen Liebesbetrug sind die Täter in die Online-Welt umgezogen und treiben auf Single-Börsen ihr Unwesen. Für die Strafverfolgungsbehörden ist das nur ein Beispiel von vielen, an dem sich zeigt, dass die Justiz immer häufiger Internetkriminalität aufklären muss. Darüber wird in Weimar auf dem 22. Deutsche Richter- und Staatsanwaltstag diskutiert.

von Ludwig Bundscherer, MDR AKTUELL