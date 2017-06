Sachsen-Anhalt CDU-Fraktion entscheidet über Ex-AfDler - SPD und Grüne gelassen

Die größte AfD-Fraktion in Deutschland - das war einmal. Nach drei Austritten kann sich Sachsen-Anhalts Landeschef André Poggenburg nicht mehr damit rühmen. Stattdessen könnte die Regierungskoalition ihre eher knappe Mehrheit um eine Stimme ausbauen. Denn Jens Diederichs, der aus der Fraktion und aus der Partei ausgetreten ist, möchte gern bei der CDU mitarbeiten. Darüber stimmt jetzt die Fraktion ab.

Zuwachs aus der AfD, der größten Kritikerin der etablierten Parteien? CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt erklärt: "Für mich ist erst mal der Fakt wichtig, dass er sich offensichtlich von Ideen, Zielen und Programmatik der AfD durch seine Austritte abgewandt hat. Das ist die Grundvoraussetzung." Für seine Mitarbeit offen zu sein, gehöre zur Demokratie.

Nicht alle in der CDU einverstanden

Siegfried Borgwardt (CDU) Bildrechte: IMAGO Jens Diederichs selbst möchte sich dazu nicht äußern, bevor die CDU entschieden hat. Nur so viel sagt er auf Anfrage von MDR AKTUELL: Als einzelner Abgeordneter könne er kaum an seinen politischen Zielen arbeiten. Mit der CDU sehe er dafür die größten Überschneidungen. Dort sind nicht alle begeistert. Fraktionschef Borgwardt: "Dass man in seinem lokalen Umfeld - Mansfeld-Südharz, Eisleben und im Wahlkreis - natürlich genau und kritisch ist, kann ich sehr gut verstehen. Man hat den Wahlkreis damals immerhin an ihn verloren."

Markige Sprüche im Wahlkampf seien normal, findet Siegfried Borgwardt. Doch es hätten sich CDU-Mitglieder an ihn gewandt, die über persönliche und diffamierende Angriffe von Jens Diederichs klagten. Die Fraktion kann ihn dazu jetzt persönlich befragen. Wahrscheinlich ist, dass sie danach mehrheitlich zustimmt - mit der einen oder anderen Gegenstimme.

SPD: Tür nicht zuschlagen

Katja Pähle (SPD) Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Kritik könnte man auch von den Koalitionspartnern SPD und Grüne erwarten, bei den üblichen heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen und der AfD. Aber beide Fraktionen erklären: Das sei eine Entscheidung der CDU. Man dürfe nie die Tür grundsätzlich zuschlagen, ergänzt SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. So hatten ihre Parteigenossen in Thüringen auch einen Ex-AfDler aufgenommen. "Es kommt, glaube ich, immer auf den Einzelfall an. Gerade bei Herrn Diederichs muss ich jetzt sagen, dass er sicherlich nicht zu den Hardlinern in der AfD gehört. Ich hatte mit ihm noch keinen persönlichen Kontakt, aber das ist mein Eindruck von außen."

Zukunft wird zeigen, wie gut Diederichs passt

Cornelia Lüddemann (Grüne) Bildrechte: dpa Den teilt auch Cornelia Lüddemann von den Grünen: Diederichs Redebeiträge und Zwischenrufe im Landtag hätten das gezeigt. Zudem hält sie ihm zugute, warum er aus der AfD ausgetreten ist. Er kritisiert den Rechtsruck der Partei: "Seine Kritik überschneidet sich zum Teil mit dem, was wir auch kritisieren. Insofern ist es nachvollziehbar. Wie glaubwürdig das ist, wird sich an der Realität messen lassen müssen. Da verweise ich auf den Strauß der vielen Parteibücher, die er schon hatte."

Denn Jens Diederichs war mal SED-Mitglied, später bei der SPD, von wo er 2014 zur AfD wechselte. Ob er nun ein viertes Mal in eine Partei eintreten will, hat Diederichs bisher nicht erklärt. Vorerst geht es nur darum, ob er als Gast in der CDU-Fraktion mitarbeiten kann.