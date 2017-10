Sachsen-Anhalt CDU-Basis fordert Abgrenzung zur AfD

Nach 41 Jahren in der CDU wäre Siegfried Schwarz fast ausgetreten. Der langjährige Bürgermeister von Gerbstedt ist enttäuscht: Die CDU hat im Landtag ein Ex-AfD-Mitglied aufgenommen – nicht als Mitglied der CDU, nur der Fraktion, aber dort mit allen Rechten. Es handelt sich um Jens Diederichs, der zur Landtagswahl noch AfD-Kreischef war.

Demokratiefeindlich im Wahlkampf nun in der CDU-Fraktion

Umstritten: Jens Diederichs (parteilos) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Damals habe er sich in Mansfeld-Südharz viele Feinde gemacht, erzählt Siegfried Schwarz. "Diederichs hat hier einen Wahlkampf übelster Art für die AfD geführt. Das macht jeder irgendwo für seine Partei. Aber wie er es gemacht hat, war es demokratiefeindlich." Die persönlichen Diffamierungen und verbalen Attacken tragen Jens Diederichs viele nach. Und natürlich ist der Frust in der CDU groß, weil sie ihr Direktmandat an ihn verlor, sowie ein weiteres im Kreis an die AfD.

Die nächste Sorge ist: Diederichs könnte auch in die Partei ein- und dann für die CDU antreten. Solche Pläne weist Diederichs, für den es die vierte Parteimitgliedschaft wäre, zurück. Auch den Vorwurf, die CDU öffne sich mit ihm als Gast in Richtung AfD, kann er nicht verstehen: "Ich habe mit der AfD gebrochen. Es ist nicht mehr meine Partei. Ich bin nicht nur aus der Fraktion ausgetreten, sondern habe auch die Partei am selben Tag verlassen." Die Gerüchte, sein Mitarbeiter habe noch Verbindungen zur AfD, seien falsch. Er sei ebenfalls ausgetreten und nur für ihn tätig, betont Diederichs.

Wie umgehen mit der AfD?