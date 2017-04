Sachsen-Anhalt Jeder zehnte Richter hat einen Nebenjob

Über zu wenig Arbeit kann Markus Niester nicht klagen. Er ist Richter am Amtsgericht Halle. Trotzdem ist ihm sein "Nebenjob" wichtig. Er bildet an der Uni Halle Studenten im Bereich Mediation aus. Und er ist Prüfer für die juristischen Staatsexamen.

Niester sagt: "Ich denke, es ist sinnvoll und notwendig, für die Ausbildung und die Fortentwicklung der Rechtsprechung sowie der rechtlichen Literatur, dass da Praktiker mitwirken. Es ist natürlich eine gewisse zeitliche Beanspruchung, aber die ist nicht so hoch. Man ist nicht ununterbrochen in Prüfungen tätig und an der Uni bin ich auch nur wenige Tage im Jahr."