Trassenpreise Bahn soll 240 Millionen Euro an Sachsen-Anhalt zahlen

Die Bahn hatte Probleme, schlecht ausgelastete Strecken rentabel zu betreiben. Deshalb hat sie einen Aufschlag verlangt. In Sachsen-Anhalt hätten sich die Kosten in einigen Regionen fast verdoppelt, erklärt Rüdiger Malter. Er ist Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) und verhandelt im Auftrag des Landes mit der Bahn. "Auf den Nebenstrecken wurden in aller Regel keine elektronischen Stellwerke eingesetzt. Das wurde alles von Mitarbeiter bedient. Also war es ein bedeutender Faktor von Personalkosten, den die Bahn durchaus im Auge hatte. Das Land Sachsen-Anhalt hat dagegen von Anfang an opponiert."