Sachsen-Anhalt folgt Bayern

Um wen genau es sich handelt, dazu will das Ministerium derzeit keine Angaben machen. Eine gesetzliche Grundlage zur Überwachung mit Fußfesseln gibt es bislang nur in Bayern. Der Freistaat hat sein Polizeigesetz entsprechend geändert. Sachsen-Anhalt zieht also nach.

Laut Stahlknecht ist im Gesetz genau definiert, wer als Gefährder gilt. Da stehe genau drin, bei welchen Straftaten, die begangen werden könnten, die Fußfessel zu Einsatz komme, beispielsweise bei Vorbereitung eines Terrorangriffs. Das Landesgesetz orientiere sich am Strafgesetzbuch. Die Regelungen der Länder sollten bundeseinheitlich sein. Es könne nicht sein, dass in NRW der Gefährder anders definiert werden als in Bremen oder Sachsen-Anhalt.

In Sachsen und Thüringen laufen die Diskussionen

In Sachsen und Thüringen sollen die Regierungskonsultationen zu dem Thema Fußfessel noch laufen. Und vielleicht wird auch noch über den tatsächlichen Nutzen des Instruments gestritten. In Sachsen-Anhalt will man die Fußfessel schon nächstes Jahr einsetzen. Stahlknecht wünscht sich, dass das Gesetz jetzt den Landtag möglichst zügig passiert, damit es im Januar in Kraft treten kann.

Hunderte untergetauchte Asylbewerber

Stahlknecht machte darauf aufmerksam, dass in Sachsen-Anhalt Hunderte abgelehnte Asylbewerber nicht auffindbar seien. Sie seien zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, wer aufgegriffen werde, komme in Abschiebehaft und werde unverzüglich abgeschoben.

Stahlknecht schränke zugleich ein, dass nur ein Teil der abgelehnten Asylbewerber untergetaucht sei, um sich einer Abschiebung zu entziehen. Andere seien möglicherweise bereits ausgereist. Die Abgetauchten hält der Minister für ein Sicherheitsproblem. Niemand könne ausschließen, dass unter ihnen keine Gefährder seien. Deshalb brauche man gut funktionierende Nachrichtendienste.