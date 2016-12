Oliver Decker sucht Antworten - Antworten auf die Fragen, die den Sachsen in diesem Jahr immer wieder gestellt wurden: Ist Sachsen wirklich so rechtsextrem? Und warum? Die eine Antwort gibt es nicht. Das ist klar. Viele Faktoren haben die Entwicklung bestimmt. Ein wichtiger sei die autoritäre Dynamik, sagt Sozialwissenschaftler Decker. Es habe in Sachsen lange Tradition, die Vorgaben der Gesellschaft zu akzeptieren und sie sogar höher zu setzen als die eigenen Wünsche und Erwartungen. Decker sagt:

Wir können auch tatsächlich feststellen, dass in den letzten 25 Jahren kein Bruch stattgefunden hat mit solchen autoritären Orientierungen und Forderungen an die einzelnen Menschen. Und es gilt dann, was Erich Fromm in den Zwanziger-/Dreißigerjahren geschrieben hat: 'Wer sein eigenes Leben nicht leben durfte, der hasst das Leben der anderen.' Oliver Decker, Sozialwissenschaftler

Das sei ein Grund für die Ressentiments, die sich jetzt zum Beispiel gegenüber Geflüchteten zeigten. Decker sagt: "Es ist kein Zufall, dass den Geflüchteten das zugeschrieben wird, was die Menschen sich selbst nicht gestattet haben. Es gibt eine sehr stark neidgetriebene Wahrnehmung von Geflüchteten, die alles umsonst bekommen sollen, was man sich selbst gewünscht hat. Freie Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr, kostenlose Schuhe von Deichmann, Luxushotels zum Wohnen."

Ist die CDU wirklich dafür verantwortlich?

Ein Teil der Erklärung sind also Neid und Ablehnung, die in der Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben wurzeln. Doch wie kommt es, dass in Sachsen autoritäres Denken weiter so dominant ist? Oliver Decker warnt vor einseitigen Schuldzuweisungen: "Ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass die CDU seit der Wende die Regierung stellt. Das wäre falsch. Ich denke, es gilt umgekehrt, dass diese lange Regierungszeit sichtbar macht, wie stark auch bei den Wählerinnen und Wählern der Wunsch verankert ist, nach einer starken Partei, die das Ganze insgesamt repräsentiert."

Was ist die Lösung?

Bildrechte: Edition Leipzig Mit Handlungsempfehlungen will sich Decker eher zurückhalten. Doch eines zeige die Analyse: Viel mehr als bislang müsse man sich mit dem politischen Gegner auseinandersetzen, und zwar um in Diskussionen deutlich zu machen, dass eine liberale Gesellschaft für alle von Vorteil ist. Decker macht aber auch klar: "Das muss geübt werden. Ich glaube, ein Großteil der Hilflosigkeit bis in die Landesregierung hinein ist, dass die Frage, wie man damit umgehen soll, nicht geklärt ist. Da fehlen manchmal auch nur handwerkliche Fähigkeiten, wie Argumentationstraining oder rhetorische Fähigkeiten."

Das politische System habe bei einem relevanten Anteil der Bevölkerung an Legitimation verloren. Die Politik müsse Strategien entwickeln, wie sie die Legitimation wieder zurückgewinnen kann. Wenn das gelänge, würden Gewaltbereitschaft und Radikalisierung wieder abnehmen, so Deckers Prognose.