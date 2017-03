Thallwitz bei Eilenburg hat die typischen Probleme einer Gemeinde im ländlichen Raum: Die Bevölkerung schrumpft und ist überaltert. Bürgermeister Thomas Pöge versucht seit Jahren, junge Familien nach Thallwitz zu locken. Das neue Programm der Landesregierung kommt ihm deshalb gelegen. Es sei eine gute Unterstützung, "dass wir keinen Leerstand bekommen, sondern dass eben auch Immobilien, die jetzt in der nächsten Zeit vielleicht keinen Besitzer mehr haben, schnell wieder einen Besitzer bekommen oder dass junge Familien hier im ländlichen Bereich unterstützt werden", sagt Pöge.

30 Millionen Euro stellt die sächsische Landesregierung in einem neuen Fonds bereit. Daraus können junge Familen ab Mitte März Kredite fürs Bauen oder Instandhalten von Häusern beantragen. Bis zu 50.000 Euro gibt es pro Kind, bei einem Zinssatz von 0,75 Prozent und einer Laufzeit von 25 Jahren.

Kaum Eigenheim-Bewohner in Sachsens Städten

Auf dem Land werden davon meist Familien profitieren, die schon ein Haus besitzen - zum Beispiel in Thallwitz, wo 70 Prozent der Einwohner in den eigenen vier Wänden wohnen. In den sächsischen Städten dagegen ist die Situation anders: Dort wohnt nur eine Minderheit in den eigenen vier Wänden.

Die Landesregierung will dort das Bauen und Kaufen von Wohneigentum fördern. Andreas Kunze-Gubsch vom sächsischen Innenministerium sagt: "Da wir natürlich wissen, dass die Baukosten in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind, wollen wir zumindest eine kleine Anschubfinanzierung mit ermöglichen, dass die jungen Familien die Möglichkeit haben, eine zusätzliche Finanzierung zu bekommen." In Leipzig zum Beispiel liegt der Anteil der Einwohner, die im eigenen Haus wohnen, bei nur zwölf Prozent. Zum Vergleich: In der Europäischen Union sind es durchschnittlich mehr als 70 Prozent.

Interessenverband begrüßt Förderprogramme

Den Plan der Landesregierung, diesen Anteil in Sachsens Städten zu erhöhen, begrüßt daher auch Eric Lindner vom Verband der Wohneigentümer Haus & Grund in Leipzig: "Im Grundsatz bewerten wir diese neue Förderrichtlinie positiv, sie greift eine Grundsatzforderung von Haus & Grund auf, nämlich die Eigentumsquote, die in Sachsen recht schwach ausgeprägt ist, zu erhöhen, durch Föderprogramme."

In Thallwitz bei Eilenburg würde sich Bürgermeister Thomas Pöge allerdings noch mehr freuen, wenn der ländliche Raum nicht nur durch Wohnanreize gefördert wird. Er wünscht sich für seine Gemeinde vor allem eine bessere Anbindung an Busse und Bahnen.