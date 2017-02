Bildungsempfehlung Kurth rechnet nicht mit Engpässen an städtischen Gymnasien

Wie viele sächsische Viertklässler wollen in diesem Jahr aufs Gymnasium wechseln? Diese Frage ist diesmal besonders spannend, weil die Empfehlung der Lehrer erstmals nicht mehr bindend ist. Eltern hatten ihr Mitspracherecht eingeklagt. Am Mittwoch soll das Schulgesetz im Sächsischen Landtag entsprechend angepasst werden. Die Zahl der Fünftklässler könnte dann steigen. Wie stellen sich die Schulträger, also die Kommunen, darauf ein?

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL