An der Elbe in Dresden scheint eine Gruppe berittener Polizistinnen die Streife hoch zu Ross in der Sonne zu genießen. Es ist die angenehme Seite des Polizistenjobs.

Rückenprobleme durch schwere Ausrüstung

Für viele Kollegen sehe der Alltag aber anders aus, sagt Cathleen Martin, Chefin der Polizeigewerkschaft in Sachsen. "Die Herausforderung beginnt schon, wenn sich der Polizeibeamte mit seinen Uniformteilen behängt und bewaffnet. Von der Schutzweste angefangen, die einiges an Gewicht mit sich bringt, Handschellen, Schlagstock und all das, was am Koppel herumbaumelt. Dann setzt man sich in einen kleinen VW-Golf, kann sich nicht drehen. Und das über acht Stunden, wo man versucht, immer wieder rein und raus aus dem Golf zu kommen."

Hoher Druck belastet die Psyche

Ein großer Teil der Polizisten habe Rückenschäden, sagt Cathleen Martin, aber das sei nur die Spitze des Eisbergs. "Viele haben psychische Probleme, weil man den Alltag nicht bewältigt bekommt und der Druck immer größer wird. Es fehlen auch Psychologen, die eine Dienstgruppe nach einem dramatischen Ereignis begleiten." Auch wenn inzwischen mehr Polizisten ausgebildet und eingestellt werden, durch die Altersabgänge sinkt ihre Gesamtzahl.

Arbeiten bis zum Umfallen

Hinzu komme, sagt Cathleen Martin, dass mehr als 1.000 Beamte aktuell nur eingeschränkt dienstfähig seien. So dürften sie zum Beispiel keine Waffe tragen oder nicht in Schichten arbeiten. Die gesunden Kollegen müssten das kompensieren. "Man will seine Kollegen nicht hängen lassen. Man versucht, das Letzte aus sich heraus zu holen, bis man tatsächlich umfällt. Das ist nicht mit einer Woche abgetan, sondern es werden drei, vier, fünf Wochen, in denen man nicht zur Verfügung steht."

Arbeiten bis zum Umfallen, das ist für manchen Polizisten nicht nur ein Spruch. "Die Sterberate von Kollegen, die den Ruhestand nicht erleben, ist relativ hoch. In Leipzig waren es voriges Jahr 15 Kollegen, die ihre Pension leider nicht erreicht haben."

Doppelt so viele Fehltage wie im Durchschnitt

Enrico Stange (Die Linke) fordert mehr Polizisten für Sachsen. Bildrechte: Enrico Stange Nach Angaben des Innenministeriums ist der Krankenstand bei der Polizei in Sachsen im vergangenen Jahr auf 8,7 Prozent gestiegen, zehn Jahre zuvor waren es noch 6,8 Prozent. Der bundesweite Schnitt liegt übrigens zwischen drei und vier Prozent. Der Linken-Abgeordnete Enrico Stange fragt diese Daten regelmäßig ab. "In Fehltagen ausgedrückt heißt das: 2006 waren es 297.000 Fehltage in einem Jahr und in 2016 waren es knapp 351.400 Fehltage bei der sächsischen Polizei. Das ist enorm."



Über 350.000 Fehltage in einem Jahr entsprechen der Arbeitszeit von mehr als 1.500 Polizisten. Rund 11.000 Beamte hat die sächsische Polizei aktuell. Die Dienstpläne voll zu kriegen, sei schwierig, sagt Gewerkschafterin Martin. Manche Reviere hätten deshalb die Zahl der Polizisten, die nachts im Einsatz seien, reduziert. Linken-Politiker Enrico Stange fordert angesichts der Fakten erneut, die Zahl der Polizisten wesentlich stärker zu erhöhen. Statt 1.000 bräuchte Sachsen 3.000 zusätzliche Polizisten.

Bessere Bürotechnik könnte schon helfen

Entlastung sei aber auch schneller anders zu erreichen, sagt Gewerkschafterin Cathleen Martin: "Man kann mehr Angestellte, die Schreibarbeiten übernehmen, einstellen. Man kann Diktiertechnik anschaffen, dass sich das Protokoll selber schreibt. Das spart Zeit. Dazu vielleicht einen höhenverstellbaren Schreibtisch für den Beamten anschaffen. Dass ihm, wenn er acht oder zehn Stunden am Schreibtisch sitzt, nicht danach der Rücken so schmerzt und man irgendwann wieder mit einem Bandscheibenvorfall beim Arzt sitzt."