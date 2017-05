Auf dem Platz vor dem Bahnhof in Zwickau warten die Taxen auf Gäste. Die Fahrer kennen den Zustand der Straßen in der Stadt genau. Einer der Fahrer sagt: "Die Straßensituation in Zwickau, die ist eigentlich katastrophal. Schlaglöcher über Schlaglöcher. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass in der Stadt so wenig geflickt wird."