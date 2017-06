Dulig: "Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen." Bildrechte: dpa

Zudem wollen die beiden SPD-Politiker darauf dringen, dass bei öffentlichen Ausschreibungen nicht die billigste Solartechnik den Zuschlag erhält, sondern jene, die umweltfreundlich hergestellt wird und die Forschung und Entwicklung sichert. Sachsens Wirtschaftsminister Dulig sagte dazu: "Wir haben hier gut ausgebildete Fachkräfte, leistungsstarke Forschung und Entwicklung und moderne Produktionsstätten. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen."



Sein Thüringer Kollege Tiefensee erinnerte an die Energiewende in Deutschland und die internationalen Klimaschutzziele von Paris. "Wenn wir uns in Paris so hehre Ziele setzen, ist es unerlässlich, dass die Solarindustrie hierzu ihren Beitrag leistet - und zwar aus Europa hinaus." Solarworld und die gesamte Wertschöpfungskette müssten deshalb erhalten bleiben.