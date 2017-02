Sachsens Verfassungsschutz-Präsident Gordian Meyer-Plath hat die Muslimbrüder schon länger auf dem Schirm. Er beobachtet mit Sorge, wie die Organisation versucht, sich das Monopol über die Moscheen im Freistaat zu sichern: "Sie sind schon länger auch in Sachsen aktiv, aber unauffällig. Und erst jetzt, mit der Anzahl von Muslimen, die nach Deutschland kommen, sehen sie ihre Chance, gerade außerhalb der Metropolen Strukturen aufzubauen, um interessant zu werden für die neuen Muslime in Sachsen."

Muslimbrüder wollen Sharia-Ordnung in Deutschland aufbauen

Gordian Meyer-Plath kritisiert mit seinen Äußerungen indirekt das einseitige Angebot für Muslime in Sachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit Strukturen meint Meyer-Plath Moscheeneubauten. Die 1928 in Ägypten gegründete Muslimbruderschaft, zu deren Ablegern die Terrororganisation Hamas gehört, hat Geld. Und so hat sie bereits Moscheen gebaut, oder in Planung, etwa in Dresden, Leipzig, Meißen, Riesa, Pirna, Bautzen und Görlitz. Der Verfassungsschutz stuft die Muslimbrüder zwar als nicht so gefährlich ein wie die eindeutig verfassungsfeindlichen Salafisten: "Aber Muslimbrüder wollen ebenfalls eine Scharia-Ordnung in Deutschland errichten. Und das hat insbesondere Konsequenzen für die Frage Religion, Religionswechsel, Rolle der Frau und Existenzrecht Israels."

Mangel an alternativen Angeboten

Und so könnte die Bruderschaft ihre wachsenden Strukturen in Sachsen nutzen, um ihre Lehre zu verbreiten. Das funktioniert, weil es für neu angekommene Muslime vielerorts kein alternatives Angebot gibt: "Es ist für Muslime eine religiöse Pflicht zu beten. Und wenn es in einer Region nur eine Moschee gibt, dann gehe ich dahin. Und da ist es natürlich schlecht, wenn die einzigen muslimischen Strukturen, die vor Ort vorhanden sind, von Islamisten, politischen Extremisten betrieben werden."

Überall, wo die Muslimbrüder aktiv sind, - in rund 70 Ländern -, bauen sie Schulen und Krankenhäuser, geben sie sich demokratisch und lehnen den globalen Dschihad ab. Das macht sie so attraktiv; erst recht, wenn sie das Monopol auf Gebetsstätten haben. Meyer-Plath warnt allerdings vor Vorverurteilungen: "Das heißt nicht, dass die Menschen, die dort hingehen, damit zu Extremisten werden. Häufig werden sie es auch gar nicht mitbekommen, weil diese Strukturen sehr vorsichtig sind, in dem, was sie an Äußerungen tätigen. Aber es besteht eben die Chance, dass sie sich daran gewöhnen, Sympathien gewinnen, und damit als Potenzial für diese Strukturen zur Verfügung stehen."

Taktische Entscheidungen zur Überwachung

Der Verfassungsschutz hat die Aktivitäten der Muslimbrüder im Visier. Das entspricht der Linie von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, der auf eine verstärkte Überwachung der Moscheen in Deutschland drängt: "Es werden viele überwacht. Manchmal ist es auch sogar vielleicht taktisch klug, nicht alle zu schließen. Wenn man die Moschee überwacht, dann weiß man wenigstens, wer sich wo trifft. Und überwacht dann lieber die einzelnen Menschen, die dann hin und her gehen. Das sind taktische Fragen. Ich möchte jetzt keine Zahl nennen, aber die Länder wissen schon ganz gut Bescheid."