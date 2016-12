Rund zwei Wochen ist es her, da rückten rund zwanzig Polizisten in Neuclausnitz an. In der kleinen Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen beschlagnahmten sie gemeinsam mit Vertretern des Landratsamts mehrere Waffen von Thomas F., der Mann soll Anhänger der "Reichsbürger"-Bewegung sein. Innenminister Markus Ulbig hatte kurz zuvor gesagt:

Keine Waffen in Extremistenhände, dieser Grundsatz ist klar. Markus Ulbig | Innenminister

Jetzt gehe es darum, wie das vernünftig umgesetzt werde.

Wohl einige hundert Reichsbürger im Freistaat

Noch ist nicht sicher, wie viele Sachsen sich als Reichsbürger verstehen. Schätzungen der Sicherheitsbehörden zufolge liegt deren Zahl in einem "mittleren dreistelligen Bereich". Das Operative Abwehrzentrum sieht seit Wochen Vorfälle der vergangenen vier Jahre durch, überprüft, ob Reichsbürger beteiligt gewesen sind. Mitte Januar soll das Lagebild fertig sein. Der Verfassungsschutz in Sachsen ist bislang nur am Rande beteiligt. Sprecher Martin Döring: "Der sächsische Verfassungsschutz hat sogenannte Mitwirkungsaufgaben. Wenn wir also im Rahmen unserer gesetzlichen Kompetenz feststellen, dass Extremisten legal Waffen führen, informieren wir die Waffenerlaubnisbehörden, damit sie entscheiden, ob der Waffenträger die Waffe behalten darf oder nicht."

Auch Rechtsextremisten darunter

2015 hat der sächsische Verfassungsschutz die Waffenbehörden über drei Personen mit rechtsextremistischem Hintergrund informiert. Die Zuordnung Reichsbürger ist da aber laut Döring nicht erfasst. Wie viele Reichsbürger Waffen besitzen, müssten vor allem die Landkreise und kreisfreien Städte ermitteln, sagte Markus Ulbig. Und der Innenminister fügt hinzu: "Wir haben die Waffenbehörden konkret angewiesen und gesagt, sobald es Hinweise gibt, dass es sich um einen Reichsbürger handelt, ist Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben. Deswegen ist ein Verfahren einzuleiten und die Waffenbesitzkarte entsprechend einzuziehen."

Wer darf eine Waffe besitzen?

Legal kommt man in Deutschland unter anderem an Waffen, wenn man einen Jagdschein macht oder als Sportschütze einem Schützenverein beitritt. Die Behörden prüfen deshalb seit Wochen, wer bei ihnen als Reichsbürger aufgefallen ist und ob derjenige als Waffenbesitzer registriert ist. Noch liegen nicht alle Zahlen vor. Im Landkreis Meißen ist von zwei oder drei Reichsbürgern die Rede, noch laufe aber der Abgleich mit dem Nationalen Waffenregister.

Für Chemnitz sagt Bürgermeister Miko Runkel: "Rein praktisch, haben wir mal geschaut, wieweit die bei uns bekannten Reichsbürger, das bewegt sich etwa in der Größenordnung zwischen 12 und 15, hier regelmäßig auffallen. Das sind also nicht nur die, die in einem Bußgeldverfahren irgendein Schreiben mit Reichsbürgercharakter loslassen. Das wird alles überprüft und bei der Waffenbehörde geschaut, dass keine Reichsbürger einen Waffenschein oder eine Waffenbesitzkarte haben."

Recht auf Anhörung besteht

Auch in den Landkreisen Nordsachsen und Erzgebirgskreis gebe es nach jetzigen Erkenntnissen keine Reichsbürger, die Waffen besitzen. Im Landkreis Leipzig sei noch kein Verfahren abgeschlossen, heißt es aus dem Landratsamt. In Dresden und Leipzig sei je ein Reichsbürger bekannt, der eine Waffenerlaubnisse habe, aber die Überprüfungen liefen noch, hieß es.

Im Vogtlandkreis hat ein Reichsbürger im Anhörungsverfahren seinen Kleinen Waffenschein freiwillig zurückgegeben. Zwei weitere Verfahren laufen noch. Denn wie bei Verwaltungsverfahren üblich, hat der betroffene Bürger das Recht angehört zu werden, kann Widerspruch gegen den Bescheid einlegen und vor dem Verwaltungsgericht dagegen klagen.

Waffenentzug keine leichte Aufgabe

In Thüringen haben bereits zwei Reichsbürger erfolgreich gegen den Entzug ihrer Waffen geklagt. Sich als Reichsbürger zu bekennen, falle unter das Recht auf Meinungsfreiheit, urteilten die Richter. Es brauche immer eine individuelle Gefahrenprognose. Eine Kollektivhaftung gebe es nicht. Wenn der Bescheid rechtskräftig ist, muss der Besitzer seine Waffen binnen eines Monats abgeben. Weigert er sich, werden sie zwangsweise eingezogen, im Regelfall mit Hilfe der Polizei.

Aktueller Fall im Vogtland

So ist das wenige Tage vor Weihnachten auch in Sachsen geschehen. Bei einem Mann, der im Oberen Vogtland wohnt, stand kurz das Sondereinsatzkommando des Landeskriminalamtes vor der Tür. Der mehrfach vorbestraften Gewalttäter hatte sich geweigert, seine Waffen herauszugeben. Er habe sich im Umfeld der "Reichsbürger" bewegt, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Inzwischen sitzt er in Dresden im Gefängnis, weil er Geldstrafen aus früheren Verurteilungen nicht gezahlt hatte.