Sachsen Lehrer warnen vor Abwertung des Abiturs

Was sich ab 2017/2018 ändert: - Das Leistungskursfach Biologie wird eingeführt.

- Belegverpflichtung für drei Naturwissenschaften und eine Fremdsprache oder für zwei Naturwissenschaften und zwei Fremdsprachen - statt der Pflicht zu drei Naturwissenschaften und zwei Fremdsprachen.

- Die Berechnung der Gesamtqualifikation wird neu geregelt. Nunmehr müssen einheitlich 40 sogenannte Kurshalbjahresergebnisse vorliegen, bisher waren es in Sachsen 52. In Sachsen-Anhalt sind es 36. Bei den Kurshalbjahresergebnissen handelt es sich um die Halbjahres- und Jahresnoten.